Через війну в Україні загинули 438 дітей - Офіс Генпрокурора

10:06 23 листопада Київ, Україна

Внаслідок збройної агресії росії проти України загинули щонайменше 438 дітей, ще 841 дістала поранення.



Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

"Станом на ранок 23 листопада 2022 року понад 1279 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 438 дітей загинули та понад 841 отримали поранення різного ступеня тяжкості", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, через російські обстріли Запорізької області в ніч на 23 листопада загинуло немовля.

"23 листопада в результаті обстрілу військами росії пологового відділення вільнянської лікарні Запорізької області загинуло немовля", - розповіли в Офісі Генпрокурора.

Крім того, 22 листопада в результаті російських обстрілів Херсона отримали поранення двоє хлопчиків віком 10 та 13 років.



В ОГПУ зазначили, що цифри не остаточні, оскільки йде робота щодо їхнього встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.



За даними прокурорів, найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 424, Харківській – 266, Київській – 117, Миколаївській – 77, Запорізькій – 76, Чернігівській – 68, Херсонській – 67, Луганській – 64 та Дніпропетровській – 32.