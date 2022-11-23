Через війну в Україні загинули 438 дітей - Офіс Генпрокурора

Внаслідок збройної агресії росії проти України загинули щонайменше 438 дітей, ще 841 дістала поранення.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Зокрема, через російські обстріли Запорізької області в ніч на 23 листопада загинуло немовля.
Крім того, 22 листопада в результаті російських обстрілів Херсона отримали поранення двоє хлопчиків віком 10 та 13 років.
В ОГПУ зазначили, що цифри не остаточні, оскільки йде робота щодо їхнього встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
За даними прокурорів, найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 424, Харківській – 266, Київській – 117, Миколаївській – 77, Запорізькій – 76, Чернігівській – 68, Херсонській – 67, Луганській – 64 та Дніпропетровській – 32.
В ОГПУ зазначили, що цифри не остаточні, оскільки йде робота щодо їхнього встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
За даними прокурорів, найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 424, Харківській – 266, Київській – 117, Миколаївській – 77, Запорізькій – 76, Чернігівській – 68, Херсонській – 67, Луганській – 64 та Дніпропетровській – 32.
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