Через війну загинули або отримали поранення 16,7 тисячі цивільних українців - ООН

Станом на кінець листопада у зв'язку з російським вторгненням в Україну загалом загинули або отримали поранення близько 16,7 тисячі цивільних українців.
Про це йдеться у звіті Управління Верховного комісара ООН з прав людини, оприлюдненому 21 листопада.
Про це йдеться у звіті Управління Верховного комісара ООН з прав людини, оприлюдненому 21 листопада.
Серед них 6595 загиблих та 10 189 поранених цивільних, у тому числі дітей. За даними ООН, здебільшого жертвами конфлікту є чоловіки.
До списку входять мешканці як районів, що залишаються під окупацією російських військ, так і мешканців підконтрольної ЗСУ території.
Більшість втрат, зафіксованих серед цивільних, спричинена застосуванням вибухової зброї невибіркового ураження, у тому числі важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетних та авіаударів.
В ООН зазначають, що реальна кількість втрат серед цивільних в Україні значно вища, оскільки через війну інформація з деяких місць, де продовжуються інтенсивні бойові дії, надходить із затримкою.
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