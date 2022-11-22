Через війну загинули або отримали поранення 16,7 тисячі цивільних українців - ООН

09:32 22 листопада Київ, Україна

Станом на кінець листопада у зв'язку з російським вторгненням в Україну загалом загинули або отримали поранення близько 16,7 тисячі цивільних українців.



Про це йдеться у звіті Управління Верховного комісара ООН з прав людини, оприлюдненому 21 листопада.

"З 24 лютого 2022 року, коли почався збройний напад російської федерації на Україну, до 20 листопада 2022 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 16 784 випадки загибелі або поранення цивільних осіб в Україні", - йдеться у його тексті.

Серед них 6595 загиблих та 10 189 поранених цивільних, у тому числі дітей. За даними ООН, здебільшого жертвами конфлікту є чоловіки.



До списку входять мешканці як районів, що залишаються під окупацією російських військ, так і мешканців підконтрольної ЗСУ території.



Більшість втрат, зафіксованих серед цивільних, спричинена застосуванням вибухової зброї невибіркового ураження, у тому числі важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетних та авіаударів.



В ООН зазначають, що реальна кількість втрат серед цивільних в Україні значно вища, оскільки через війну інформація з деяких місць, де продовжуються інтенсивні бойові дії, надходить із затримкою.