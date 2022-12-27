Через воєнний стан додаткових вихідних на Новий рік та Різдво не буде

18:23 27 грудня Київ, Україна

Зазвичай січень – це період новорічних свят та додаткових вихідних. У 2023 році через повномасштабну війну росії проти України та введеного військового стану додаткові вихідні скасовано.



Про це йдеться у Кодексі законів про працю.



Відповідно до частини шостої ст. 6 Закону "Про організацію трудових відносин в умовах військового стану" у період дії військового стану не застосовуються норми, якими встановлено святкові та неробочі дні.



До введення воєнного стану, якщо святковий день збігається з вихідним, він переноситься на наступний після святкового. Тобто вихідні 1 та 7 січня 2023 року мають бути перенесені на понеділки 2 та 9 січня, але будуть звичайними робочими днями.



У той самий час графік роботи та час відпочинку встановлює роботодавець. Тому чи дотримуватись минулорічних правил і не працювати у понеділок, 2 та 9 січня – кожен керівник підприємства чи роботодавець вирішують самостійно.



Щодо роботи банків, то, за повідомленням НБУ, банки не працюватимуть 31 грудня, 1, 7 та 8 січня включно.



Нагадаємо, Верховна Рада продовжила термін дії військового стану та загальної мобілізації до 19 лютого 2023 року.