Через суїцидальну інтернет-гру мало не загинула 11-річна дівчинка - ЗМІ

13:07 18 вересня Київ, Україна

У сусідній Словаччині через суїцидальну інтернет-гру мало не загинула 11-річна дівчинка із Закарпаття. Дитина порізала собі руки ножицями, виконуючи прохання невідомого, який назвався Кирилом з Росії. Про це Голосу Карпат розповіла мати дівчинки.

За словами матері, кілька місяців тому вони з дочкою переїхали з Ужгорода до Словаччини.. Дитина добре адаптувалася, пішла до школи, поводилася добре. Жодних нарікань на поведінку дитини не було. Дочка грала в Інтернет-ігри онлайн, створивши маленький чат із товаришами. Втім, останніми днями дівчинка почала боятися лягати спати.

Як виявилося, у цей чат додався бот, який почав схиляти 11-річну дитину до самогубства.. Дитина чекала, доки мама засне, а потім, уночі, щоб самому не заснути, грала в ті ж онлайн ігри зі своїми друзями з України та рідного Закарпаття.

У близьких друзів, до речі, дівчинка просила допомоги, але не наважувалася розповісти, в чому справа, бо боялася не лише за своє життя.

Дівчинка нібито закохалася в користувача на ім'я Кирило. Пізніше він розповів, що живе і родом із Росії і запропонував перейти на спілкування в особисті повідомлення. Переконавшись, що дівчинка йому довіряє, останній почав просити її вчинити певні вчинки, які завдавали шкоди її здоров'ю, при цьому залякуючи дитину невідворотною смертю у разі невиконання "прохання".

Дівчинка довго мовчала і приховувала все від батьків та рідних. Проте порізані руки сховати не змогла.

Мати дівчинки відразу забила на сполох і попередила про небезпеку всіх батьків, діти яких могли спілкуватися в цьому чаті.

Як виявилося, Синій кит - суїцидальна гра, яка змінила тактику і, перейменувавшись у Червону сову, знову схиляє до самогубства дітей, додаючись навіть у невеликі групи, створені для спілкування тими самими дітьми у Телеграмі та Вайбері. Отже, батькам слід бути уважними та стежити за тим, що роблять їхні діти у мережі.

Нагадаємо, влітку в Одесі 11-річна дівчинка випала із вікна. Дитина померла в кареті швидкої допомоги по дорозі до лікарні. Поліцейські у квартирі виявили передсмертну записку.