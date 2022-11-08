Через зростання споживання у низці областей застосовуються аварійні відключення енергії

11:19 08 листопада Київ, Україна

Вранці 8 листопада у низці регіонів України застосовуються аварійні відключення електроенергії через зростання споживання електрики населенням на тлі похолодання.



Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

"З 09:30 застосовано аварійні відключення у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях. Додаткові обмеження споживання необхідні тому, що через похолодання зростає споживання електроенергії, що призводить до збільшення навантаження на обладнання та дефіциту електроенергії в енергосистемі", - йдеться у повідомленні.

В Укренерго зазначили, що додаткове навантаження на електромережу збільшує загрозу аварій, не менш складних, ніж ті, що були спричинені російськими обстрілами.



При цьому планові графіки погодинних відключень протягом доби діють по всій території України. Точнішу інформацію щодо відключень у конкретних регіонах має надати місцевий оператор розподільчих мереж (обленерго).



У компанії також розповіли, що ремонтні та відновлювальні роботи енергетичної інфраструктури тривають цілодобово.