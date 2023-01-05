Через російську агресію в Україні постраждали вже 1329 дітей

10:31 05 січня Київ, Україна

Понад 1329 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії росії. Станом на ранок 5 січня офіційна кількість загиблих дітей не змінилася – 452. Зросла кількість поранених – щонайменше 877.

Про це свідчать дані державного порталу розшуку дітей "Діти війни".

“Цифри не остаточні. Продовжується робота щодо їхнього встановлення у місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях”, – йдеться у повідомленні.

Найбільше постраждало дітей на Донеччині – 429, Харківщині – 268, Київщині – 117, Херсонщині – 82, Миколаївщині – 81, Запоріжжі – 81, Чернігівщині – 68, Луганщині – 65, Дніпропетровщині – 40.



Так, 4 січня внаслідок артобстрілу ворогом села Веселе Херсонської області отримав тілесні ушкодження 17-річний хлопець.



Крім того, 13 876 українських дітей депортовано і 354 вважаються зниклими безвісти. У той самий час 8725 дітей знайдено, а 125 вже вдалося повернути.