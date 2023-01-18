Через російську агресію в Україні загинули 459 дітей

09:41 18 січня Київ, Україна

Внаслідок російського вторгнення в Україні загинули щонайменше 459 дітей, ще 909 отримали поранення.



Про це 18 січня повідомляє Офіс Генпрокурора.

"Станом на ранок 18 січня 2023 року понад 1368 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії росії. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 459 дітей загинули та понад 909 отримали поранення", - розповіли в ОГПУ.

Зокрема, стало відомо ще про трьох загиблих дітей внаслідок влучання російської ракети у багатоквартирний будинок у Дніпрі.

"Стало відомо ще про трьох загиблих дітей і трьох поранених внаслідок ракетної атаки ворога на житловий будинок у м. Дніпро 14 січня. Наразі загинули 6 дітей. 17 поранено", - йдеться у повідомленні.

Також стало відомо, що внаслідок обстрілу Маріуполя Донецької області у березні 2022 року отримали поранення дев'ять дітей від 5 до 17 років.



За даними прокурорів, найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 429, Харківській – 269, Київській – 117, Запорізькій – 84, Херсонській – 83, Миколаївській – 82, Чернігівській – 68, Луганській – 66, Дніпропетровській – 63.