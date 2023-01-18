Через російську агресію в Україні загинули 459 дітей

Внаслідок російського вторгнення в Україні загинули щонайменше 459 дітей, ще 909 отримали поранення.
Про це 18 січня повідомляє Офіс Генпрокурора.
Про це 18 січня повідомляє Офіс Генпрокурора.
Зокрема, стало відомо ще про трьох загиблих дітей внаслідок влучання російської ракети у багатоквартирний будинок у Дніпрі.
Також стало відомо, що внаслідок обстрілу Маріуполя Донецької області у березні 2022 року отримали поранення дев'ять дітей від 5 до 17 років.
За даними прокурорів, найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 429, Харківській – 269, Київській – 117, Запорізькій – 84, Херсонській – 83, Миколаївській – 82, Чернігівській – 68, Луганській – 66, Дніпропетровській – 63.
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