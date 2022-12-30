Через російські обстріли в енергетичній інфраструктурі України зберігаються проблеми

16:25 30 грудня Київ, Україна

Станом на 30 грудня у роботі енергетичної інфраструктури України зберігаються проблеми, пов'язані з генерацією електрики та її рівномірним розподілом.



Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє пресслужба Міненерго.

"Основними проблемами на сьогодні залишається дефіцит виробництва електроенергії, особливо в ранкові та вечірні години, а також обмежена пропускна спроможність високовольтних електричних мереж. Вона не дозволяє рівномірно розподіляти наявну електроенергію серед усіх операторів систем розподілу", - зазначив чиновник.

При цьому глава Держенергонагляду Руслан Слободян зазначив, що в деяких випадках навіть за наявності певних резервів генеруючої потужності в деяких областях або при відновленні та включенні пошкодженого обладнання електростанцій передати всю доступну генеруючу потужність споживачам виявлялося проблематичним.

"Обмежена пропускна здатність високовольтних електричних мереж не дозволяє рівномірно розподіляти наявну енергію серед усіх операторів систем розподілу на місцевому рівні. Адже споживач отримує електроенергію не лише від найближчої електростанції. І аварійна ситуація на виробничих потужностях, наприклад, десь на заході країни, зменшує кількість електроенергії, що виробляється, що відображається за допомогою обмежень електропостачання в інших регіонах", — підкреслив чиновник.

За його словами, Держенергонагляд продовжує огляд пошкоджених об'єктів електромереж для формування запитів відповідного обладнання.

"Також здійснюються моніторинги проходження опалювального сезону, формування аварійних запасів обладнання та палива, виконання планів розчищення трас повітряних ліній електропередачі з метою надійного енергопостачання споживачів. Крім того, Держенергонагляд за участю НКРЕКП та СБУ перевіряє складання та виконання операторами систем розподілу графіків", - додав Слободян.

Чиновник розповів, що за результатами цих перевірок вдалося виявити 330 порушень з боку операторів систем розподілу. Порушення зафіксовано у всіх регіонах країни.



При цьому найбільшу кількість порушень виявили у ПрАТ "Волиньобленерго", ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" та АТ "ДТЕК Одеські електромережі". Найменше порушень зафіксовано в АТ "Прикарпаттяобленерго", ПрАТ "Кіровоградобленерго" та ПАТ "Черкасиобленерго".



Енергетики заявляють, що виявлення порушень вже дає позитивні результати, пов'язані із графіками відключень.