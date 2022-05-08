Через пожежі в Європі погода в Україні стає все більш нестійкою

Бурхливі пожежі на території трьох європейських країн роблять погоду в Україні більш нестійкою і складною в прогнозуванні.
Про це йдеться в пості Українського гідрометцентру в Фейсбуці.
На підтвердження тут наводять такий факт: грозові осередки з'явилися над Житомирщиною та переміщуються зараз через Київщину і Чернігівщину на схід. Загрози вони не несуть, тільки утворюються невеликі короткочасні грози, проте їх не спрогнозувала жодна метеорологічна модель.
При цьому метеорологи відзначають, що на сході і південному сході нашої країни добре видна потужна хмарна система на тому ж фронті, який зумовлював негоду в Україні вчора.
Як повідомлялося, за попередніми прогнозами, протягом 5-7 серпня уздовж західних кордонів України буде переміщатися активний циклон під назвою Henri, який 4 серпня сформується над Адріатичним морем і надалі буде зміщуватися на північний схід, тобто в бік Західної України.
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