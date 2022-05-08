Через пожежі в Європі погода в Україні стає все більш нестійкою

06:53 04 серпня Київ, Україна

Бурхливі пожежі на території трьох європейських країн роблять погоду в Україні більш нестійкою і складною в прогнозуванні.

Про це йдеться в пості Українського гідрометцентру в Фейсбуці.

"Катастрофічні пожежі в Туреччині, Греції та Італії впливають на погоду, вона стає більш нестійкою і складною в прогнозуванні", - заявили в Укргідрометцентрі.

На підтвердження тут наводять такий факт: грозові осередки з'явилися над Житомирщиною та переміщуються зараз через Київщину і Чернігівщину на схід. Загрози вони не несуть, тільки утворюються невеликі короткочасні грози, проте їх не спрогнозувала жодна метеорологічна модель.

"Оскільки вони утворилися на особливій "лінії збіжностей" - смузі в атмосфері, де на висоті зустрічаються вітри протилежних напрямків, ці ділянки не бачить жодна розрахункова модель, яка є в наших гаджетах. За такими процесами метеорологи стежать переважно за допомогою супутникових знімків", - підкреслили синоптики.

При цьому метеорологи відзначають, що на сході і південному сході нашої країни добре видна потужна хмарна система на тому ж фронті, який зумовлював негоду в Україні вчора.

"Тут і грози, і зливи. На Донеччині навіть локальна злива досягла інтенсивності 34 мм за 1 годину. Але процес вже відступає, рухаючись на північний схід", - додали в Укргідрометцентрі.

Як повідомлялося, за попередніми прогнозами, протягом 5-7 серпня уздовж західних кордонів України буде переміщатися активний циклон під назвою Henri, який 4 серпня сформується над Адріатичним морем і надалі буде зміщуватися на північний схід, тобто в бік Західної України.