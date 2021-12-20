Через похолодання в Києві відкладено завершення опалювального сезону

19:54 05 квітень Київ, Україна

Рішення про відключення тепла приймається, коли середньодобова температура піднімається і тримається протягом 3-х днів вище +8 градусів.

У зв'язку з похолоданням завершення опалювального сезону в Києві було відкладено на кілька днів, згідно з прогнозами синоптиків, відключення опалення в столиці можна буде почати 10 квітня, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"У зв'язку з тим, що в столиці в наступні дні зберігається прохолодна погода і середньодобова температура нижче +8 градусів, відключення тепла в Києві змушені відкласти на кілька днів. Зокрема, в середу вночі температура опуститься до -1 градуса і можливий сніг, а в четвер температура в нічний час буде триматися на позначці 0 градусів", - вказується в повідомленні.

Також на рішення вплинуло посилення карантинних обмежень, в зв'язку з якими частина киян працюватиме дистанційно з дому.