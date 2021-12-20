Через похолодання в Києві відкладено завершення опалювального сезону

Рішення про відключення тепла приймається, коли середньодобова температура піднімається і тримається протягом 3-х днів вище +8 градусів.
У зв'язку з похолоданням завершення опалювального сезону в Києві було відкладено на кілька днів, згідно з прогнозами синоптиків, відключення опалення в столиці можна буде почати 10 квітня, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
Також на рішення вплинуло посилення карантинних обмежень, в зв'язку з якими частина киян працюватиме дистанційно з дому.
Як повідомлялося, завершення опалювального сезону в Києві мало розпочатися в понеділок, 5 квітня. Очікувалося, що протягом п'яти днів теплопостачання в столиці буде повністю відключено.
При цьому соціальні об'єкти - лікарні, дитячі садки і школи - будуть відключатися тільки за відповідними заявками керівників установ.
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