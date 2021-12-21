Через похолодання у Києві відкрили понад 40 пунктів обігріву

У зв'язку зі значним похолоданням, яке йде в столицю, влада розгорнула 40 пунктів обігріву, повідомляє Київська міськдержадміністрація (КМДА).
Пункти відкриті у приміщеннях комунальних підприємств, лікарнях та територіальних центрах соцобслуговування. Список адрес можна переглянути за посиланням. До пунктів, як стверджують чиновники, може звернутися будь-хто, де йому нададуть першу медичну допомогу, а кілька центрів мають банки одягу, де можна отримати теплий одяг та взуття.
Облаштують пункти обігріву і в наметах біля вокзалів у Дарницькому та Солом'янському районах, а також на території парку Привокзальний.
На початку поточного року, за даними активістів, внаслідок переохолодження у Києві померли щонайменше п'ять безпритульних. Велику увагу до проблем безпритульних у столиці взимку також привернула історія чоловіка на ім'я Аптар, який працював двірником у Борщагівському районі. Громадянин Індії, який неофіційно працював у ЖЕКу, замерз на смерть 15 січня. За тиждень до цього Аптара забрали до лікарні, проте після повернення він побачив, що двері підвалу, де він ночував, були зачинені.
Нагадаємо, що нещодавно у Львові бездомна жінка загинула від переохолодження на вулиці.
Пункти відкриті у приміщеннях комунальних підприємств, лікарнях та територіальних центрах соцобслуговування. Список адрес можна переглянути за посиланням. До пунктів, як стверджують чиновники, може звернутися будь-хто, де йому нададуть першу медичну допомогу, а кілька центрів мають банки одягу, де можна отримати теплий одяг та взуття.
Облаштують пункти обігріву і в наметах біля вокзалів у Дарницькому та Солом'янському районах, а також на території парку Привокзальний.
На початку поточного року, за даними активістів, внаслідок переохолодження у Києві померли щонайменше п'ять безпритульних. Велику увагу до проблем безпритульних у столиці взимку також привернула історія чоловіка на ім'я Аптар, який працював двірником у Борщагівському районі. Громадянин Індії, який неофіційно працював у ЖЕКу, замерз на смерть 15 січня. За тиждень до цього Аптара забрали до лікарні, проте після повернення він побачив, що двері підвалу, де він ночував, були зачинені.
Нагадаємо, що нещодавно у Львові бездомна жінка загинула від переохолодження на вулиці.
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