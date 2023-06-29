Через погоду та російські обстріли в семи областях відключали світло

12:30 29 червня Київ, Україна

Внаслідок погіршення погодних умов та обстрілів з боку російських агресорів, відключення електроенергії було зафіксовано у семи областях України та Києві.

Про це повідомляє Міненерго у четвер, 29 червня.



Так, внаслідок грозового шторму без світла тимчасово залишалися споживачі 90 населених пунктів у трьох областях: Дніпропетровській (64 населені пункти), Донецькій (17), Київській (9) та у Києві – понад 5 тисяч споживачів.



Через обстріли без світла залишилися 16 населених пунктів у Донецькій області, частина споживачів у Дніпропетровській, Херсонській, Харківській, Сумській та Чернігівській областях.



Також знеструмлено дві шахти, всіх шахтарів виведено на поверхню.



Триває фіксація та ліквідація наслідків повені, що виникла через підрив дамби Каховської ГЕС. У Херсоні без світла залишаються 13,5 тисячі споживачів.



Ремонтні бригади енергетиків працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація. Минулої доби підключено понад 13 тисяч споживачів.



Водночас електроенергії, що виробляється українськими електростанціями, цілком достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту нема.