Через COVID змінені умови зарахування в перші класи

12:01 29 квітень Київ, Україна

Зарахування дітей до перших класів у 2021 році відбуватиметься з певними умовами. Крім того, дату прийому заяв визначатиме кожен регіон самостійно.

Про це в четвер, 29 квітня, повідомляє пресслужба Міністерства освіти України.



За інформацією відомства, в умовах навчального року 2021-2022 заборонено вступні конкурси, заходи для перевірки знань, умінь і навичок або інших компетенцій дитини. Дозволено їхнє проведення тільки в спеціалізованих навчальних закладах або приватних школах.