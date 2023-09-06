Через бойові дії та негоду сотні населених пунктів в Україні залишилися без електроенергії

11:54 09 серпня Київ, Україна

Майже 500 населених пунктів України залишилися без електроенергії через негоду та російські обстріли. Відновлення енергопостачання у низці населених пунктів потребує забезпечення безпеки та погодження з військовими.



Про це повідомляє пресслужба Укренерго.



"Через бойові дії загалом знеструмленими залишаються 425 населених пунктів. Відновлення живлення відбувається при ситуації з безпекою та з дозволу військових", – йдеться у повідомленні.



Також світла немає у 43 населених пунктах через негоду. Відключення у Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській та Чернігівській областях. Наразі там йде відновлення живлення.



В Укренерго зазначили, що вчора, 8 серпня, максимум споживання порівняно з понеділком знизився на 4% через зменшення спеки.



"Для енергосистеми це потужність близько двох теплових енергоблоків, які не довелося додатково вмикати, що дозволило заощадити ресурси", - повідомили у компанії та нагадали, що у серпні найбільша кількість енергоблоків у ремонтах, тому можливості виробництва електроенергії обмежені.



Сьогодні здійснюється імпорт електроенергії зі Словаччини майже протягом доби з максимальною потужністю до 350 МВт, а також з 9:00 до 10:00 та з 17:00 до 23:00 із Молдови до 208 МВт. Експорт не ведеться.



Також повідомляється, що енергетики відновили частину обладнання на двох підстанціях у південному регіоні. Під час масованих обстрілів восени минулого року ворог атакував кожну з цих підстанцій щонайменше двічі. Загалом прилетіло дев'ять ракет і дронів, завдавши значних пошкоджень ключовому устаткуванню. Часткове оновлення обладнання підвищило надійність передачі електроенергії магістральними мережами для споживачів.