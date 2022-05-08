Через COVID пішов з життя колишній прем'єр України Євген Марчук

Коронавірус, що загострив захворювання і спровокував гостру серцево-легеневу недостатність, забрав життя колишнього прем'єр-міністра України Євгена Марчука.
Про це повідомляє пресслужба СБУ у четвер, 5 серпня.
Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родині та близьким Марчука.
Марчук був першим головою Служби безпеки України в 1991-1994 роках, а з 1995 по 1996 рр. займав пост прем'єр-міністра країни.
У 2003-2004 політик очолював Міноборони.
З 2015 року до травня 2019-го Марчук представляв Україну в Тристоронній контактній групі в Мінську з врегулювання конфлікту на Донбасі. Він працював в підгрупі з питань безпеки.
У 2003-2004 політик очолював Міноборони.
З 2015 року до травня 2019-го Марчук представляв Україну в Тристоронній контактній групі в Мінську з врегулювання конфлікту на Донбасі. Він працював в підгрупі з питань безпеки.
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