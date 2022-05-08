Через COVID пішов з життя колишній прем'єр України Євген Марчук

11:04 05 серпня Київ, Україна

Коронавірус, що загострив захворювання і спровокував гостру серцево-легеневу недостатність, забрав життя колишнього прем'єр-міністра України Євгена Марчука.



Про це повідомляє пресслужба СБУ у четвер, 5 серпня.

"Сьогодні на 81-му році життя помер український державний діяч, перший голова Служби безпеки України Євген Кирилович Марчук. Коронавірусна хвороба загострила захворювання, якими він страждав, і спровокувала гостру серцево-легеневу недостатність", - йдеться в повідомленні.

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родині та близьким Марчука.

"Не стало генерала Євгена Марчука. Все своє життя він присвятив захисту національних інтересів України. Завдяки в тому числі його зусиллям в ТКГ на Донбасі був встановлений режим тиші, що зберігається досі. Його досвід - неоціненний. Щирі співчуття родині та близьким. Вічна пам'ять", - написав Зеленський в Twitter.

Марчук був першим головою Служби безпеки України в 1991-1994 роках, а з 1995 по 1996 рр. займав пост прем'єр-міністра країни.



У 2003-2004 політик очолював Міноборони.



З 2015 року до травня 2019-го Марчук представляв Україну в Тристоронній контактній групі в Мінську з врегулювання конфлікту на Донбасі. Він працював в підгрупі з питань безпеки.