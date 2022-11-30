Смарагд, що пролежав на дні океану майже 400 років, продають, щоб допомогти Україні

7 грудня на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку продадуть обручку зі смарагдом вагою 6,25 карата. Обручка стане першим ювелірним виробом на торгах, кошти від продажу якого підуть на гуманітарні потреби в Україні.
Власниця смарагду - 81-річна американська філантропка, письменниця та спадкоємиця мережі готелів Sheraton Мітке Пердью. Дорогоцінний камінь прикрашав перстень, подарований їй покійним чоловіком Френком.
Цього літа Мітке побувала в Україні і була вражена побаченим. Повернувшись додому, вона вирішила продати улюблену коштовність на аукціоні та передати гроші на гуманітарні потреби в Україні.
І додала: "Я ніколи не шкодуватиму про те, що виставила цей камінь на аукціон".
У 1960-х роках водолаз Мел Фішер з командою виявили корабель "Нуестра-Сеньйора-де-Аточа", що затонув у 1622 році, біля узбережжя Флориди, а пізніше змогли дістати скарб. Окрім згаданого смарагду, на кораблі вдалося знайти 180 000 срібних монет, 24 тонни болівійського срібла, 125 золотих злитків та колекцію венесуельських перлин. Інші смарагди з затонулого корабля виставили на аукціон у 2017 році.
У 1960-х роках водолаз Мел Фішер з командою виявили корабель "Нуестра-Сеньйора-де-Аточа", що затонув у 1622 році, біля узбережжя Флориди, а пізніше змогли дістати скарб. Окрім згаданого смарагду, на кораблі вдалося знайти 180 000 срібних монет, 24 тонни болівійського срібла, 125 золотих злитків та колекцію венесуельських перлин. Інші смарагди з затонулого корабля виставили на аукціон у 2017 році.
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