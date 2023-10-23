Ізраїль видалить зі шкільної програми згадки про Грету Тунберг

15:02 23 жовтня Київ, Україна

Міністерство освіти Ізраїлю ухвалило рішення вилучити зі шкільних матеріалів згадки про шведську екоактивістку Грету Тунберг після її підтримки Палестини та Сектору Гази.

Про це повідомив ізраїльський інформаційний портал Ynet.

"Ця позиція позбавляє її права бути взірцем моральних та освітніх цінностей, і вона більше не може бути прикладом для наслідування та виховання для ізраїльських учнів", - заявили в міністерстві.

Раніше Тунберг публічно висловилася на підтримку палестинців та провела акцію на підтримку Палестини та Сектору Гази.

На своїй сторінці в соцмережі X (раніше Twitter) вона висловила думку, що "світу необхідно висловитися та закликати до негайного припинення вогню, справедливості та свободи для палестинців та всіх постраждалих громадян" після загострення ситуації навколо Сектору Гази".

Активістка опублікувала фото, на якому вона разом із подругами тримає в руках плакати з написами "Свободу Палестині", "Підтримайте Газу", "Кліматична справедливість зараз".