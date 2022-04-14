Ізраїль реалізував проєкт з очищення колодязів на Донбасі

Жителі деяких населених пунктів Донбасу потерпають від перебоїв з водою, завдяки допомозі Ізраїльського агентства MASHAV, реалізований проєкт з очищення колодязів.
Про це повідомляє посольство Ізраїлю в Україні.
Так, сьогодні оновлені колодязі відкрили в селищах Зайцеве і Кодема Донецької області.
Проєкт по очищенню колодязів профінансувало Ізраїльське агентство міжнародного співробітництва MASHAV, оскільки жителі населених пунктів з обмеженим доступом страждають через перебої у водопостачанні та нестачу санітарно-гігієнічних послуг.
Так, сьогодні оновлені колодязі відкрили в селищах Зайцеве і Кодема Донецької області.
Проєкт по очищенню колодязів профінансувало Ізраїльське агентство міжнародного співробітництва MASHAV, оскільки жителі населених пунктів з обмеженим доступом страждають через перебої у водопостачанні та нестачу санітарно-гігієнічних послуг.
У проєкті також брали участь посольство Ізраїлю і гуманітарна місія "Пролісок".
Діяльність агентства міжнародного співробітництва MASHAV має кілька напрямків в сферах, де Ізраїль є лідером - сільське господарство, суспільство, освіта, охорона здоров'я і навколишнього середовища.
Діяльність агентства міжнародного співробітництва MASHAV має кілька напрямків в сферах, де Ізраїль є лідером - сільське господарство, суспільство, освіта, охорона здоров'я і навколишнього середовища.
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