Ізраїль реалізував проєкт з очищення колодязів на Донбасі

08:37 18 листопада Київ, Україна

Жителі деяких населених пунктів Донбасу потерпають від перебоїв з водою, завдяки допомозі Ізраїльського агентства MASHAV, реалізований проєкт з очищення колодязів.

Про це повідомляє посольство Ізраїлю в Україні.



Так, сьогодні оновлені колодязі відкрили в селищах Зайцеве і Кодема Донецької області.



Проєкт по очищенню колодязів профінансувало Ізраїльське агентство міжнародного співробітництва MASHAV, оскільки жителі населених пунктів з обмеженим доступом страждають через перебої у водопостачанні та нестачу санітарно-гігієнічних послуг.

"Завжди приємно комусь допомогти, але в цьому випадку ми змогли допомогти селищам східної України. Ми і MASHAV відремонтували 8 колодязів, які дозволили селянам отримати чисту питну воду", - повідомив посол Джоел Ліон в своєму Facebook.

У проєкті також брали участь посольство Ізраїлю і гуманітарна місія "Пролісок".



Діяльність агентства міжнародного співробітництва MASHAV має кілька напрямків в сферах, де Ізраїль є лідером - сільське господарство, суспільство, освіта, охорона здоров'я і навколишнього середовища.