Ізраїль оновив правила в'їзду в країну для громадян України

11:56 08 квітень Київ, Україна

МОЗ Ізраїлю посилив правила на в'їзд в країну. Перетнути ізраїльський кордон можна буде тільки при наявності негативного ПЛР-тесту, зробленого протягом останніх 72 годин.

Про це повідомляється на сайті Посольства України в Ізраїлі.

"Іноземні громадяни, які бажають в'їхати в Ізраїль, повинні заздалегідь подати заявку на в'їзд до ізраїльської дипломатичної або консульської установи за місцем проживання іноземця", - йдеться в повідомленні.

ПЛР-тест вимагатимуть і у тих, хто має сертифікат про вакцинацію від COVID-19 або документ про одужання від коронавірусу.



Також для отримання дозволу на в'їзд в країну буде потрібен діючий медичний страховий поліс, що покриває витрати в разі захворювання на коронавірусну інфекцію.



Відзначається, що необхідно буде дотримуватися самоізоляції протягом 14 днів. Громадяни, які мають ізраїльський COVID-паспорт або довідку про те, що людина перехворіла на коронавірус, ізоляції не потребують.



Медичну декларацію, дозвіл на в'їзд, результати тесту і інші документи слід роздрукувати і мати при собі для пред'явлення компетентним органам Ізраїлю.



Людина з підтвердженим на цей момент COVID-діагнозом в літак не допускається.



Іноземець, який в'їжджає до Ізраїлю (який вилікувався від COVID-19 або пройшов вакцинацію), повинен виконувати вимоги МОЗ Ізраїлю, включаючи серологічний тест і електронний браслет (фінансується коштом іноземця).



Якщо громадянин покине територію Ізраїлю до закінчення встановленого терміну самоізоляції, не маючи спеціального дозволу, наступного разу він в країну допущений не буде.