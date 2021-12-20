Ізраїль оновив правила в'їзду в країну для громадян України

МОЗ Ізраїлю посилив правила на в'їзд в країну. Перетнути ізраїльський кордон можна буде тільки при наявності негативного ПЛР-тесту, зробленого протягом останніх 72 годин.
Про це повідомляється на сайті Посольства України в Ізраїлі.
ПЛР-тест вимагатимуть і у тих, хто має сертифікат про вакцинацію від COVID-19 або документ про одужання від коронавірусу.
Також для отримання дозволу на в'їзд в країну буде потрібен діючий медичний страховий поліс, що покриває витрати в разі захворювання на коронавірусну інфекцію.
Відзначається, що необхідно буде дотримуватися самоізоляції протягом 14 днів. Громадяни, які мають ізраїльський COVID-паспорт або довідку про те, що людина перехворіла на коронавірус, ізоляції не потребують.
Медичну декларацію, дозвіл на в'їзд, результати тесту і інші документи слід роздрукувати і мати при собі для пред'явлення компетентним органам Ізраїлю.
Людина з підтвердженим на цей момент COVID-діагнозом в літак не допускається.
Іноземець, який в'їжджає до Ізраїлю (який вилікувався від COVID-19 або пройшов вакцинацію), повинен виконувати вимоги МОЗ Ізраїлю, включаючи серологічний тест і електронний браслет (фінансується коштом іноземця).
Якщо громадянин покине територію Ізраїлю до закінчення встановленого терміну самоізоляції, не маючи спеціального дозволу, наступного разу він в країну допущений не буде.
Також для отримання дозволу на в'їзд в країну буде потрібен діючий медичний страховий поліс, що покриває витрати в разі захворювання на коронавірусну інфекцію.
Відзначається, що необхідно буде дотримуватися самоізоляції протягом 14 днів. Громадяни, які мають ізраїльський COVID-паспорт або довідку про те, що людина перехворіла на коронавірус, ізоляції не потребують.
Медичну декларацію, дозвіл на в'їзд, результати тесту і інші документи слід роздрукувати і мати при собі для пред'явлення компетентним органам Ізраїлю.
Людина з підтвердженим на цей момент COVID-діагнозом в літак не допускається.
Іноземець, який в'їжджає до Ізраїлю (який вилікувався від COVID-19 або пройшов вакцинацію), повинен виконувати вимоги МОЗ Ізраїлю, включаючи серологічний тест і електронний браслет (фінансується коштом іноземця).
Якщо громадянин покине територію Ізраїлю до закінчення встановленого терміну самоізоляції, не маючи спеціального дозволу, наступного разу він в країну допущений не буде.
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