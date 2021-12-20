Згвалтування в Кагарлику: підозрюваним продовжили арешт

12:41 24 липень Київ, Україна

Журналіст, що узялася детально висвітлювати історію згвалтованої поліцейськими Маші Погребицького, повідомила про ще одну маленьку перемогу правосуддя і справедливості.

Маша Єфросиніна розповіла про маленьку перемогу в справі про зґвалтування в Кагарлику

На початку липня Маша Єфросиніна оголосила, що бере під опіку жертву зґвалтування в Кагарлику Нелю Погребицький і буде висвітлювати її історію в публічному просторі. Двадцять днів по тому телеведуча поділилася в Instagram першими успіхами в справі і розповіла про стан 26-річної жінки, яку протягом 7 годин «гвалтували як статевим чином, так і різними предметами».

«Поки справа тримається в публічному розголосу, органи будуть розуміти, що позбутися від нього неможливо. Хоча адвокати обвинувачених впевнені, що вони вийдуть на свободу через 4-6 місяців, на днях було продовжено на 2 місяці рішення про перебування підсудних під вартою.

Їх не випустили під домашній арешт, чого боялися адвокати Нелі, - розповіла Єфросиніна в Instagram. - Поведінка їх в суді було вельми оригінальним. Один з них, на ім'я Микола [Кузів], обурювався дуже сильно, чому ця справа отримала національний масштаб, адже це «всього лише маленьке непорозуміння», яке дуже швидко і легко вирішиться. Другий [Сергій Сулима] був досить засмучений, тиснув на жалість в суді, говорив про те, що у нього маленька дитина, якого він не бачить, перебуваючи під вартою. Людина абсолютно не переживає, що дитина виросте і все життя буде в інтернеті читати про те, що його тато ґвалтував жінку по-звірячому. І, як з'ясувалося в ході слідства, ґвалтував і інших жителів цієї місцевості ».

Телеведуча, яка також є Почесним Послом фонду ООН в області народонаселення, впевнена, що продовження ув'язнення підсудних - маленька перемога, яка дозволить добитися справедливості.