Змінилися правила повторного в'їзду в Польщу для українців

Українським біженцям під час перетину кордону з Польщею необхідно пред'являти diia.pl., щоб не втратити статусу PESEL UKR.
Про це повідомили у Посольстві України у Польщі.
Втім, це можливо тільки якщо поїздка на Батьківщину тривала менше 30 днів, у разі перевищення цього терміну статус втрачається автоматично.
Втім, це можливо тільки якщо поїздка на Батьківщину тривала менше 30 днів, у разі перевищення цього терміну статус втрачається автоматично.
У Посольстві наголосили, що якщо біженець повертається до Польщі і не показує на кордоні diia.pl або не каже, що хоче скористатися відповідним спецстатутом, особа може втратити пільги. Причина в тому, що дані іноземця не будуть включені до реєстрів, на основі яких надається статус PESEL UKR та пов'язаний із численними соціальними правами.
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