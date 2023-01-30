Змінилися правила повторного в'їзду в Польщу для українців

17:47 30 січня Київ, Україна

Українським біженцям під час перетину кордону з Польщею необхідно пред'являти diia.pl., щоб не втратити статусу PESEL UKR.

Про це повідомили у Посольстві України у Польщі.



Втім, це можливо тільки якщо поїздка на Батьківщину тривала менше 30 днів, у разі перевищення цього терміну статус втрачається автоматично.

"Щоб уникнути втрати статусу PESEL UKR у зв'язку з виїздом з території Польщі на термін менше 30 днів іноземець, який повертається до Польщі, повинен повідомити співробітника Прикордонної служби, який здійснює паспортний контроль, про намір в'їхати у зв'язку з використанням права тимчасового захисту в Польщі і щоразу показувати електронний документ diia.pl (навіть якщо іноземець їде на роботу до Польщі або з іншою метою, але при цьому він користуватиметься захистом у Польщі)", - сказано в повідомленні.

У Посольстві наголосили, що якщо біженець повертається до Польщі і не показує на кордоні diia.pl або не каже, що хоче скористатися відповідним спецстатутом, особа може втратити пільги. Причина в тому, що дані іноземця не будуть включені до реєстрів, на основі яких надається статус PESEL UKR та пов'язаний із численними соціальними правами.