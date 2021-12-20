Зміни в Повітряному кодексі: подорожчають авіаквитки

Згідно з новим Повітряному кодексу, з кожного пасажира вилітає з України буде стягуватися збір. Відповідний законопроект ухвалила Верховна Рада, в понеділок, 13 липня,
Документ був прийнятий у другому читанні і тепер попрямує на підпис президенту. Відповідно до законопроекту, державний збір також буде стягуватися за кожну тонну вантажу, відправленого з країни або який прибув в український аеропорт. При цьому, за повернення в Україну авіарейсами громадянам не доведеться платити новий податок.
Відзначимо, автори законопроекту зазначали, що подібний збір стягується в Іспанії, Великобританії, Франції, Німеччини, Австрії, США, Китаї, Австралії та Узбекистані.
Документ був прийнятий у другому читанні і тепер попрямує на підпис президенту. Відповідно до законопроекту, державний збір також буде стягуватися за кожну тонну вантажу, відправленого з країни або який прибув в український аеропорт. При цьому, за повернення в Україну авіарейсами громадянам не доведеться платити новий податок.
Відзначимо, автори законопроекту зазначали, що подібний збір стягується в Іспанії, Великобританії, Франції, Німеччини, Австрії, США, Китаї, Австралії та Узбекистані.
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