Зміна правил перетину лінії зіткнення

12:08 23 червень Київ, Україна

На непідконтрольній території України місцеві жителі практично щодня натрапляють на нові труднощі.

У відкритих джерелах з'явилася інформація, що «окупаційні адміністрації» Донецької і Луганської областей планують змінити правила перетину лінії зіткнення: для в'їзду/виїзду на підконтрольну сепаратистам частину Донецької області необхідно мати спеціальний пропуск, для отримання якого уповноваженим особам так званої «ДНР» треба буде надати всю інформацію про себе і своїх близьких. Сам пропуск буде дійсний лише пів року, а рішення про його видачу/невидачу буде прийматися протягом 15 днів.

Більш того, під час отримання спецперепустки всіх фотографуватимуть і братимуть відбитки пальців у обов'язковому порядку.

Нагадаємо, що вже на цей момент представники так званого «МДБ ДНР» перевіряють мобільні телефони, несучи їх в окрему кімнату, можливо, для зняття всієї інформації і встановлення системи стеження. Відомо, що т.зв. «спецслужби ДНР» стежать за прибулими з України, побоюючись вербувань українськими спецслужбами жителів окупованого Донецька.

Подібні дії т.зв. «Окупаційних спецслужб» спрямовані не тільки на штучне залякування людей (щоб припинили спілкуватися з рідними, які проживають на контрольованій Україною території), а й пов'язані з активізацією в цьому році українських спецслужб по виявленню осіб, обвинувачених у державній зраді і пособництві терористам організації «ДНР».

Наприклад, за інформацією ЗМІ, в центральному апараті фіскального органу України за підозрою в сприянні терористам «ДНР» був затриманий підполковник фіскальної служби, який пішов на співпрацю зі слідством і надав українським спецслужбам цікаву для них інформацію. У підсумку йому було змінено запобіжний захід - він був відпущений з-під варти.

У будь-якому випадку т.зв. «спецслужби ДНР», побоюючись діяльності агентів впливу на окупованих територіях, а також вербувань громадян, швидше за все, будуть і надалі діяти.