Видання Politico назвало Зеленського найвпливовішою людиною Європи

Американське видання Politico визнало президента Володимира Зеленського найвпливовішою людиною в Європі.
Про це повідомляє сайт видання.
Про це повідомляє сайт видання.
Видання зазначає, що Україна не вперше зазнає нападу з боку росії, проте до останньої агресії російського президента володимира путіна решта Європи мало що робила.
Журналісти звертають увагу на те, що європейські лідери, які перемогли на виборах у своїх країнах, прагнуть якнайшвидше відвідати Київ, щоб сфотографуватися з президентом України. При цьому Зеленський також зміг переконати решту Європи у тому, що її майбутнє пов'язане з Україною — у що мало хто вірив у лютневе вторгнення росії.
При цьому вміле використання зелених соціальних мереж, традиційних засобів масової інформації та західних культурних інститутів інтуїтивним чином перенесло війну на Захід, переконавши лідерів та громадськість у тому, що його битва — це їхня боротьба, вважають журналісти.
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