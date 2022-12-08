Видання Politico назвало Зеленського найвпливовішою людиною Європи

09:35 08 грудня Київ, Україна





Про це повідомляє сайт видання. Американське видання Politico визнало президента Володимира Зеленського найвпливовішою людиною в Європі.Про це повідомляє сайт видання.

"Європа змінюється. Континент переглядає свої стратегічні відносини, серйозно ставиться до оборони, переосмислює політику у сфері торгівлі, приєднання та енергетичної безпеки. У широкому сенсі це переосмислення того, що означає бути європейцем, і багато в чому завдяки коміку, що став президентом», - зазначають журналісти.

Видання зазначає, що Україна не вперше зазнає нападу з боку росії, проте до останньої агресії російського президента володимира путіна решта Європи мало що робила.

"Причина, через яку цього разу все по-іншому, полягає у Володимирі Зеленському, фігурі, якій Європа не тільки довіряє, а й захоплюються нею і слідує за нею - на відміну від попередніх президентів України", - йдеться у публікації.

Журналісти звертають увагу на те, що європейські лідери, які перемогли на виборах у своїх країнах, прагнуть якнайшвидше відвідати Київ, щоб сфотографуватися з президентом України. При цьому Зеленський також зміг переконати решту Європи у тому, що її майбутнє пов'язане з Україною — у що мало хто вірив у лютневе вторгнення росії.

"Його комунікативні навички були ключовими. Його риторика різко описує недоброзичливість російського режиму, проти якого він бореться, розсіюючи більшу частину віри Європи, особливо в Берліні та Парижі, у те, що москва може бути партнером", - наголошується в повідомленні.

При цьому вміле використання зелених соціальних мереж, традиційних засобів масової інформації та західних культурних інститутів інтуїтивним чином перенесло війну на Захід, переконавши лідерів та громадськість у тому, що його битва — це їхня боротьба, вважають журналісти.