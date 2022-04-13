Із зоопарку «Фельдман Екопарк» у Харкові вдалося вивезти всіх тварин

19:38 13 квітня Київ, Україна

Тварини з харківського зоопарку «Фельдман Екопарк» врятовані, сьогодні у безпечні місця були відправлені останні машини з тваринами.

Про це повідомив заступник мера міста Дніпро Михайло Лисенко, який займався евакуацією.

"Усе. Місія виконана. Відправляємо вже останні дві машини на Київ та Хмельницький. Усіх тварин з Харківського екопарку вивезено. Можна видихнути», - написав він у Фейсбуці.

5 квітня український бізнесмен та депутат Верховної Ради Олександр Фельдман заявив, що внаслідок обстрілу практично знищено «Фельдман Екопарк». За його словами, зруйновано вольєри та вся інфраструктура. Політик казав, що тварин потрібно або приспати, або перевезти до іншого місця.



Того ж дня мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що тварин із зоопарку вивезуть до інших міст України, зокрема, до Дніпра, Києва та Житомира. Другого дня його заступник Михайло Лисенко повідомив про евакуацію тигрів, левів та ведмедів. Так, тигр оселився у місті Дніпро.



9 квітня Лисенко повідомив про ще один момент евакуації: за його словами, російські військові, база яких була поблизу зоопарку, вкрали моркву, буряк і капусту, які призначалися тваринам.