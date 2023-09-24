З життя пішла мама Кузьми Скрябіна – Ольга Кузьменко

Сумна новина пролунала сьогодні вранці. 23 вересня у Брюховичах під Львовом пішла з життя мама Кузьми Скрябіна – Ольга Кузьменко. Їй було 76 років.

Про це повідомили у Благодійному фонді імені Кузьми Скрябіна. Інформацію підтвердили рідні.

У фонді зазначили, що Ольга Михайлівна була чудовою і душевною людиною, яка мала велике серце. Для всіх це дуже тяжка втрата.

"Ми не в змозі змінити обставини, тільки просимо Всевишнього дати сил рідним перенести біль втрати", – зазначається у повідомленні.

Ведучий "Сніданку з 1+1" Єгор Гордєєв, близький з Ольгою Михайлівною, на своїй фейсбук-сторінці зазначив, що не стало сильної та принципової жінки. Вона найбільше любила свого сина і зробила його тим, хто він є.

"Ольга Михайлівна все називала своїми іменами, несмак – несмаком, лінь – лінню, негідник – негідник, талант – талант. Широкий світ, стеб рагулізму та лицемірства – це у Кузьми від неї", – констатував Гордєєв.

Ольга Михайлівна та Єгор Гордєєв

Журналіст додав, що коли Ольгу Михайлівну запитали, чому вони з Віктором Кузьмичем не народили ще дитину. "Вона підняла брови і, ніби фіксує, дощ чи сніг за вікном, з подивом "навіщо, якщо в мене є Андрій". Співчуття рідним. Вічна пам'ять, народна мама!", - підсумував він.

Раніше мати Андрія Кузьменка коментувала розслідування щодо загибелі сина. Вона стверджувала, що не має наміру порушувати кримінальну справу.