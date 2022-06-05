Із захопленої частини Сєверодонецька окупанти примусово вивозять мешканців

08:39 05 червня Київ, Україна

Як заявив голова Сєвєродонецької військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк, російські окупанти примусово вивезли частину населення Сєвєродонецька із зайнятих ними районів.

За його словами, до початку штурму у місті залишалося близько 13 000 мешканців.

"З урахуванням того, що вже третю добу точаться постійні вуличні бої, то населення, яке було, воно залишається. За винятком невеликої частини, яку оркам вдалося примусово вивезти із міста на окуповані території”, - зазначив Стрюк.

За його словами, ситуація у Сєвєродонецьку складна, але українські військові всіма силами намагаються відтіснити ворога з території міста.

Він додав, що у місті є невеликий запас продуктів харчування, яких вистачить на кілька днів. Найбільше жителі потребують палива для генераторів, оскільки централізоване електро- та водопостачання відсутні. Також є певна потреба у ліках, але зараз визначити потреби городян неможливо.

Нагадаємо, росія перекидає додаткові сили для штурму Сєвєродонецька.

Раніше повідомлялося, що в результаті обстрілів під Сєверодонецьком поранено двох репортерів міжнародного агентства Reuters, їхній водій загинув.