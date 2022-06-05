Із захопленої частини Сєверодонецька окупанти примусово вивозять мешканців

Як заявив голова Сєвєродонецької військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк, російські окупанти примусово вивезли частину населення Сєвєродонецька із зайнятих ними районів.
За його словами, до початку штурму у місті залишалося близько 13 000 мешканців.
За його словами, ситуація у Сєвєродонецьку складна, але українські військові всіма силами намагаються відтіснити ворога з території міста.
Він додав, що у місті є невеликий запас продуктів харчування, яких вистачить на кілька днів. Найбільше жителі потребують палива для генераторів, оскільки централізоване електро- та водопостачання відсутні. Також є певна потреба у ліках, але зараз визначити потреби городян неможливо.
Нагадаємо, росія перекидає додаткові сили для штурму Сєвєродонецька.
Раніше повідомлялося, що в результаті обстрілів під Сєверодонецьком поранено двох репортерів міжнародного агентства Reuters, їхній водій загинув.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі