Через війну близько 15 мільйонів українців потребують психологічної допомоги

У Міністерстві охорони здоров'я прогнозують, що через війну психологічної підтримки потребуватимуть близько 15 мільйонів українців.
При цьому близько 3-4 мільйонам людей потрібно призначати медикаментозне лікування.
Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на нараді зі створення Національної програми психічного здоров'я та психосоціальної підтримки.
"З кожним днем кількість людей, які зазнаватимуть наслідків для свого психічного здоров'я, зростатиме. Навіть на тих, хто зміг стійко перенести перші місяці війни, чекає ментальне виснаження, адже звикання до постійного перебування в умовах війни також може негативно вплинути на психічне здоров'я», – зазначає міністр.
При цьому близько 3-4 мільйонам людей потрібно призначати медикаментозне лікування.
Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на нараді зі створення Національної програми психічного здоров'я та психосоціальної підтримки.
"З кожним днем кількість людей, які зазнаватимуть наслідків для свого психічного здоров'я, зростатиме. Навіть на тих, хто зміг стійко перенести перші місяці війни, чекає ментальне виснаження, адже звикання до постійного перебування в умовах війни також може негативно вплинути на психічне здоров'я», – зазначає міністр.
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