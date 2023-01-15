Через ракетну атаку лише вісім рейсів Укрзалізниці залишають від графіка

08:35 15 січня Київ, Україна

Через масований ракетний обстріл Укрзалізниця оголосила про затримку восьми поїздів. Про це у суботу, 14 січня повідомила у Telegram прес-служба компанії.

"Через ворожу ракетну атаку чотири рейси Укрзалізниці йдуть із затримками більше години", - сказано в повідомленні.

Зокрема, чотири рейси рухаються із затримкою понад годину, п'ять рейсів затримуються до години, 60 поїздів рухаються за графіком.

Найбільші затримки таких поїздів:

№45/46 Харків – Ужгород (+2 год 56 хв);

№711/712 Краматорськ – Київ (+2 год 43 хв);

№15/16 Харків - Рахів (+1 год 7 хв);

№93/94 Харків – Хелм (+1 год 7 хв).

Для пасажирів, які прибувають до Києва після початку комендантської години, Укрзалізниця організувала трансфер для доставки додому

Також повідомляється, що на території всіх вокзалів є світло, там працюють Пункти незламності, де можна підзарядити електроприлади та випити гарячі чай, каву.

Нагадаємо, під завалами зруйнованого будинку у Дніпрі рятувальники почули голос жінки. Наразі її намагаються витягти з-під уламків будинку.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони України гнівно відреагував на ракетний удар росії багатоповерхівкою у Дніпрі.