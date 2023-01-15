Через ракетну атаку лише вісім рейсів Укрзалізниці залишають від графіка

Через масований ракетний обстріл Укрзалізниця оголосила про затримку восьми поїздів. Про це у суботу, 14 січня повідомила у Telegram прес-служба компанії.
Зокрема, чотири рейси рухаються із затримкою понад годину, п'ять рейсів затримуються до години, 60 поїздів рухаються за графіком.
Найбільші затримки таких поїздів:
- №45/46 Харків – Ужгород (+2 год 56 хв);
- №711/712 Краматорськ – Київ (+2 год 43 хв);
- №15/16 Харків - Рахів (+1 год 7 хв);
- №93/94 Харків – Хелм (+1 год 7 хв).
Для пасажирів, які прибувають до Києва після початку комендантської години, Укрзалізниця організувала трансфер для доставки додому
Також повідомляється, що на території всіх вокзалів є світло, там працюють Пункти незламності, де можна підзарядити електроприлади та випити гарячі чай, каву.
Нагадаємо, під завалами зруйнованого будинку у Дніпрі рятувальники почули голос жінки. Наразі її намагаються витягти з-під уламків будинку.
Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони України гнівно відреагував на ракетний удар росії багатоповерхівкою у Дніпрі.
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