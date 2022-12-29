Через обстріли росії більша частина Львова залишилася без світла
10:44 29 грудня Київ, Україна
У зв'язку із масованою атакою російськими ракетами вранці у четвер 90% Львова
залишилися без електропостачання.
Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.
"90% міста – без світла. Чекаємо на додаткову інформацію від енергетиків", - написав він.
Глава міста додав, що трамваї та тролейбуси у місті не курсують.
"Можуть бути перебої з водопостачанням. Переходимо на роботу дизель-генераторів на об'єктах критичної інфраструктури", – зазначив Садовий.
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