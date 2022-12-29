Через обстріли росії більша частина Львова залишилася без світла

10:44 29 грудня Київ, Україна





Про це повідомив мер міста Андрій Садовий. У зв'язку із масованою атакою російськими ракетами вранці у четвер 90% Львова залишилися без електропостачання.Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

"90% міста – без світла. Чекаємо на додаткову інформацію від енергетиків", - написав він.



Глава міста додав, що трамваї та тролейбуси у місті не курсують.