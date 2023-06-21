З Угорщини повернули трьох українських військовополонених — МЗС

Посольству України в Будапешті вдалося вивезти з Угорщини трьох українських військовополонених, повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко ввечері 20 червня.
За даними Ніколенка, вони вже знаходяться на українській території, їм надається всіляка підтримка.
За даними Ніколенка, вони вже знаходяться на українській території, їм надається всіляка підтримка.
Нагадаємо, 9 червня росія без відома України передала Угорщині українських військовополонених.. Представник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що український уряд не був проінформований про переговори між угорською та російською сторонами щодо передачі росією Угорщини українських військовополонених. За його словами, до МЗС України було запрошено тимчасового повіреного Угорщини для передачі йому звернення з вимогою надати детальну інформацію про передані росією Будапешту українських військовополонених і невідкладно забезпечити до них доступ консула.
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