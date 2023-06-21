З Угорщини повернули трьох українських військовополонених — МЗС

20:17 20 червня Київ, Україна

Посольству України в Будапешті вдалося вивезти з Угорщини трьох українських військовополонених, повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко ввечері 20 червня.



За даними Ніколенка, вони вже знаходяться на українській території, їм надається всіляка підтримка.

"Українські дипломати разом із Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими та іншими причетними органами України продовжують вживати активних заходів, щоб повернути додому решту вивезених з Росії до Угорщини українських захисників", - написав речник МЗС.