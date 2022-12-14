З України виїхали майже 8 мільйонів біженців – омбудсмен

17:58 14 грудня Київ, Україна

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець повідомив, що через вторгнення росії з України виїхали 7,9 мільйона людей, ще 4,9 мільйона українців стали внутрішньо переміщеними особами.

"Ми фіксуємо, що 4 мільйони 900 тисяч громадян України стали внутрішньо переміщеними особами усередині нашої держави. З них 30% ВПО становлять пенсіонери та особи з інвалідністю. Кожна друга сім'я має одну дитину чи більше", — зазначив чиновник.

За його словами, при цьому кількість українських біженців, які змушені залишити територію України, досягла майже 8 мільйонів громадян.

"7 мільйонів 900 тисяч людей виїхали за межі країни, шукаючи притулку за кордоном. Це – 20% від фактичного населення всієї нашої держави”, – зазначив Дмитро Лубинець.

Крім того, омбудсмен додав, що 13 мільйонів громадян України все ще перебувають у районах інтенсивних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях. За словами Лубинця, уряд започаткував практику вивезення громадян України з місць, що знаходяться на межі гуманітарної катастрофи.