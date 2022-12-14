З України виїхали майже 8 мільйонів біженців – омбудсмен

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець повідомив, що через вторгнення росії з України виїхали 7,9 мільйона людей, ще 4,9 мільйона українців стали внутрішньо переміщеними особами.
За його словами, при цьому кількість українських біженців, які змушені залишити територію України, досягла майже 8 мільйонів громадян.
Крім того, омбудсмен додав, що 13 мільйонів громадян України все ще перебувають у районах інтенсивних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях. За словами Лубинця, уряд започаткував практику вивезення громадян України з місць, що знаходяться на межі гуманітарної катастрофи.
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