З СІЗО для призову звільнятимуть лише засуджених за ненасильницькі злочини

20:38 17 березня Київ, Україна

З СІЗО для захисту України у складі Збройних сил буде звільнено лише засуджених, які мають бойовий досвід і не чинили насильницьких злочинів. До тих, хто вже відбуває кримінальне покарання, може бути застосована процедура помилування.



Про це повідомили на фейсбуці-сторінці Військової служби правопорядку у Збройних силах України.



Водночас щодо кожної людини рішення прийматимуться окремо – індивідуально оцінюватимуть ризики та визначатимуть механізми контролю.



Так, 15 березня парламент ухвалив Закон України "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо порядку скасування запобіжного заходу для призову на військову службу під час мобілізації або його зміни з інших підстав", який конкретизує зазначену процедуру. Наразі закон очікує підпису президента.



Документ передбачає можливість слідчого судді або суду скасовувати запобіжний захід тим, кого утримують під вартою, для призову на військову службу. Якщо до людини застосовано інший запобіжний захід, він може звернутися до прокурора для його скасування. Така процедура діятиме лише під час воєнного стану.



Цей виняток, однак, не стосується тих, кого підозрюють у скоєнні злочинів проти основ національної безпеки України, а також злочинів, передбачених такими статтями:



ст. 115 (умисне вбивство);

ст. 146-147 (викрадення людини, насильницьке зникнення, захоплення заручників);

ст. 152-156 (злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи);

ст. 255 (участь у злочинній організації);

ст. 255-1 (встановлення чи розповсюдження злочинного впливу);

ст. 257 (бандитизм);

ст. 258-262 (деякі злочини проти суспільної безпеки);

ст. 305-321 (злочини, пов'язані з обігом наркотиків);

ст. 330 (збір відомостей, що становлять службову інформацію);

ст. 335-337 (ухилення від призову);

ст. 401-414 (деякі військові злочини, наприклад: дезертирство, невиконання наказу, СЗЧ тощо);

ст. 426-433 (деякі військові злочини, наприклад: мародерство, добровільне здавання в полон, насильство над цивільним населенням тощо);

ст. 436 (пропаганда війни);

ст. 437-442 (застосування зброї масового ураження, екоцид, геноцид).

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До тих, хто вже відбуває кримінальне покарання, може бути застосована процедура помилування. Так засуджений може клопотати про помилування через адміністрацію установи виконання покарань. Адміністрація його реєструватиме і протягом 15 днів направлятиме до Офісу Президента, де клопотання розглядатиме відповідна комісія.