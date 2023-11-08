Із Сектору Гази евакуювали першу групу громадян України

15:22 08 листопада Київ, Україна

Перша група з 43 громадян України була успішно евакуйована із Сектору Гази. Поки що українці перебувають у Єгипті, дипломати надають їм необхідну допомогу.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.



Він також наголосив, що Україна допомогла евакуювати 36 громадян Молдови.

"Евакуація триває. Наші посольства в Ізраїлі та Єгипті, а також інші відповідні відомства докладають усіх зусиль, щоб вивезти більше наших громадян із Гази", - додав президент.

Як повідомив представник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, дозвіл на виїзд нової кількості громадян уже отримано: продовжується робота над вивезенням українців 8 та 9 листопада.