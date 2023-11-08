Із Сектору Гази евакуювали першу групу громадян України

Перша група з 43 громадян України була успішно евакуйована із Сектору Гази. Поки що українці перебувають у Єгипті, дипломати надають їм необхідну допомогу.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Він також наголосив, що Україна допомогла евакуювати 36 громадян Молдови.
Він також наголосив, що Україна допомогла евакуювати 36 громадян Молдови.
Як повідомив представник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, дозвіл на виїзд нової кількості громадян уже отримано: продовжується робота над вивезенням українців 8 та 9 листопада.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі