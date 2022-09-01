З портів Одеси та Чорноморська вийшов другий караван суден із зерном

10:58 07 серпня Київ, Україна

Сьогодні, 7 серпня, з українських портів вийшов другий караван із зерном. Йдеться про судна Mustafa Necati, Star Helena, Glory та Riva Wind. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури.

"Щойно з портів Одеса та Чорноморськ вийшов другий караван з українським продовольством – три судна з Чорноморська та ще одне з Одеси", - сказано в повідомленні.

На борту чотирьох балкерів майже 170 тисяч тонн агропродукції. Ці судна прямують до портів Італії, Китаю та Туреччини.

"Після відпрацювання портами організації першого каравану поступово виходимо на великі масштабні обсяги роботи. Плануємо вже найближчим часом забезпечити здатність портів обробляти не менше 100 суден на місяць. Також незабаром плануємо повноцінно приєднатися до реалізації ініціативи порт Південний. Розраховуємо, що завдяки цьому зможемо відправляти покупцям ще більші каравани суден щонайменше до трьох мільйонів тонн на місяць, - заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За даними міністерства нацоборони Туреччини, суховантажі стоятимуть на якорі на північ від Стамбула та перевірятимуться Спільним координаційним центром.

Нагадаємо, до Стамбула прибуло судно Navistar під прапором Панами - перше суховантажне судно з каравану, яке за день до цього вирушило з України.