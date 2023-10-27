З окупованого Скадовська успішно евакуювали багатодітну родину – ОВА

12:56 24 жовтня Київ, Україна

Багатодітна родина зі Скадовська успішно евакуйована на територію, яку контролює Україна, як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



Сім'я, що складається з Андрія Івановича, Лариси Едуардівни та їхніх чотирьох дітей, залишалася вірною Україні під час тимчасової окупації міста, і, отже, наражала себе на ризик. Одному із їхніх дітей лише півтора року, і тому сім'я побоювалася залишати окуповану територію.



Проте спільними зусиллями Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, органів опіки та піклування, а також завдяки допомозі волонтерів сім'ю було нарешті евакуйовано та вона перебуває в безпеці.



Родина також отримає підтримку та допомогу з облаштуванням на новому місці.