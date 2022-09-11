З окупованого Мелітополя виїхали понад 70 тисяч мешканців

11:27 11 вересня Київ, Україна

З окупованого росіянами Мелітополя Запорізької області виїхало щонайменше 70 тисяч людей, тобто половина мешканців. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Він також зазначив, що місто продовжують залишати люди.

"Організованої евакуації немає, можлива лише евакуація приватним транспортом, вивозять наші волонтери", - сказав він.

Федоров вважає, що чергова хвиля евакуації з Мелітополя відбудеться безпосередньо перед початком опалювального сезону у жовтні.

Водночас, зазначив Федоров, останнім часом у місті посилюють роботу партизани.

"За останні півтора місяці рух опору лише посилюється", - сказав він.

Федоров також висловив припущення, що російським загарбникам не вдасться провести псевдореферендум ні в жовтні, ні в листопаді.. Він наголосив, що події на фронті стрімко змінюються і за два місяці може змінитися будь-що.

"На фронті ми бачимо, як інтенсивно ЗСУ звільняють наші населені пункти. Тому ми сподіваємося, що 4 листопада якщо і пройде якесь соціологічне опитування, то це вже буде опитування українськими соціологічними службами", - наголосив Федоров.

При цьому він зазначив, що багато зрадників, які сприяли окупантам, дзвонять до українських спецслужб і заявляють про своє бажання працювати в Україні.

Нагадаємо, міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що деокупація міста Мелітополь стане ключем до звільнення Запорізької області та всього півдня України.