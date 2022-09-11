З окупованого Мелітополя виїхали понад 70 тисяч мешканців

З окупованого росіянами Мелітополя Запорізької області виїхало щонайменше 70 тисяч людей, тобто половина мешканців. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Він також зазначив, що місто продовжують залишати люди.
Федоров вважає, що чергова хвиля евакуації з Мелітополя відбудеться безпосередньо перед початком опалювального сезону у жовтні.
Водночас, зазначив Федоров, останнім часом у місті посилюють роботу партизани.
Федоров також висловив припущення, що російським загарбникам не вдасться провести псевдореферендум ні в жовтні, ні в листопаді.. Він наголосив, що події на фронті стрімко змінюються і за два місяці може змінитися будь-що.
При цьому він зазначив, що багато зрадників, які сприяли окупантам, дзвонять до українських спецслужб і заявляють про своє бажання працювати в Україні.
Нагадаємо, міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що деокупація міста Мелітополь стане ключем до звільнення Запорізької області та всього півдня України.
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