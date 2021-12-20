З окупованого Донбасу масово тікають місцеві жителі

09:52 02 грудень Київ, Україна

З тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей масово виїжджають місцеві жителі на тлі загострення ситуації із можливим поновленням бойових дій та російської агресії. При цьому вони виїжджають здебільшого на територію РФ.

Про це повідомляє Східна правозахисна група.



Виїжджають переважно мешканці населених пунктів, близько розташованих до лінії розмежування військового конфлікту.



«Місцеві жителі виїжджають з ОРДЛО в основному на територію РФ, тому що багато трудових мігрантів працюють у РФ і намагаються забрати з собою свої сім'ї, бо побоюються відновлення війни», – повідомили правозахисники.



Також причини виїзду обумовлені продовженням невиплати заробітної плати на території ОРДЛО», – йдеться у повідомленні.