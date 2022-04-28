З одеської квартири Михайла Жванецького зроблять музей

06:39 28 липня Київ, Україна

Квартиру, в якій проживав сатирик останні десятиліття, перероблять на музей. Знаходиться вона за адресою: місто Одеса, вулиця Старопортофранківська, будинок 133.

Про це з посиланням на рішення міської влади пише Думська.



"Відповідний проєкт рішення про створення комунального закладу "Одеський муніципальний музей-квартира Михайла Жванецького" винесено на майбутню сесію муніципальних зборів. Цим же рішенням планують затвердити його статут", - написало видання.



Музейні зібрання самого Жванецького, які зберігаються в квартирі, за згодою родичів передадуть в користування установи.



Також повідомляється, що діяльність музею буде фінансуватися коштами Одеського міського бюджету. У пояснювальній записці до проєкту рішення зазначено, що попередньо мова йде про 850 тис. грн, але не уточнюється, на який період.



Відзначається, що протягом 5 років музеєм керуватиме директор. Він буде призначений за конкурсом.



Нагадаємо, Михайло Жванецький помер 6 листопада 2020 року у віці 86 років.