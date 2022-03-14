З Маріуполя через "зелений коридор" виїхали понад 160 автомобілів

16:44 14 березня Київ, Україна

З Маріуполя дорогою до міста Бердянськ виїхало понад 160 приватних машин, повідомили у телеграм-каналі Маріупольської міської ради.

“Відомо, що до 13:00 з Маріуполя дорогою до міста Бердянська вдалося виїхати понад 160 приватних авто. Маріупольці прямували за маршрутом Маріуполь (виїзд у бік с. Мелекіне) – з. Портівське – смт. Мангуш-Бердянськ – Токмак – Запоріжжя“, – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що станом на сьогоднішній день маріупольці, які виїхали на власні авто, вже пройшли Бердянськ і продовжують рухатися у напрямку Запоріжжя. Також є підтвердження, що у встановленому гуманітарному коридорі дотримується режиму тиші.

“Всіх маріупольців чекають для надання першої допомоги, розміщення та допомоги з подальшого розміщення за адресою: Запоріжжя, вул.. Рекордна, 41 (приміщення цирку)”, – повідомили у міськраді.

Нагадаємо, що від щоденних авіанальотів з боку росіян у Маріуполі та Донецькій області станом на 13 березня поточного року загинуло вже 2 187 людей.