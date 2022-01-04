З "червоної" зони карантину вийшла Одеська область

15:03 24 квітень Київ, Україна

Здається, що так довго ми чекали цих новин. І ось - перший пішов - завтра, 25 квітня, з "червоної" зони вирветься Одеська область. Як повідомив сьогодні міністр Кабміну Олег Немчинов, в області буде встановлено "жовтий" рівень епідемічної небезпеки.

За його словами, сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"За результатами Державна комісія вирішила скасувати з 00 годин 00 хвилин 25 квітня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Одеської області, і застосувати на території Одеської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили майже 13 тисяч випадків коронавірусу. Одеська область серед лідерів - 841 хворий.

Напередодні стало відомо, що найближчим часом з "червоної" зони карантину можуть вийти Київ і ще п'ять регіонів - Львівська, Київська, Запорізька, Одеська та Полтавська. Але це буде залежати від того, як в регіонах дотримуються карантинних обмежень.