З "червоної" зони карантину вийшла Одеська область

Здається, що так довго ми чекали цих новин. І ось - перший пішов - завтра, 25 квітня, з "червоної" зони вирветься Одеська область. Як повідомив сьогодні міністр Кабміну Олег Немчинов, в області буде встановлено "жовтий" рівень епідемічної небезпеки.
За його словами, сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили майже 13 тисяч випадків коронавірусу. Одеська область серед лідерів - 841 хворий.
Напередодні стало відомо, що найближчим часом з "червоної" зони карантину можуть вийти Київ і ще п'ять регіонів - Львівська, Київська, Запорізька, Одеська та Полтавська. Але це буде залежати від того, як в регіонах дотримуються карантинних обмежень.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі