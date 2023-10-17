Із Ізраїлю вилетів третій евакуаційний рейс з українцями

"Але більше половини всіх українців, які попросили про евакуацію, знають про те, що відбуватиметься евакуація саме через цей пункт перетину Рафах, і більше половини вже (перебувають – ред.) в безпосередній близькості до цього пункту перетину. Насамперед це – ті громадяни, які мають зруйноване житло і вони іноді пішки, з дітьми просто наближаються до цього пункту перетину”, – зазначив чиновник.