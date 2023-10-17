Із Ізраїлю вилетів третій евакуаційний рейс з українцями

Вночі 16 жовтня з Тель-Авіва (Ізраїль) до Бухаресту (Румунія) вилетів третій евакуаційний рейс із 74 громадянами України, більшість - жінки та діти.
Про це повідомили у Посольстві України в Ізраїлі.
У посольстві наголосили, що надали українцям необхідне сприяння та консульську допомогу.
Водночас, за словами українського омбудсмена Дмитра Лубінця, наразі зростає кількість українців, які планують евакуюватися із Сектору Гази.
Водночас, за словами українського омбудсмена Дмитра Лубінця, наразі зростає кількість українців, які планують евакуюватися із Сектору Гази.
Відповідаючи на запитання, чи є зв'язок із українцями в Секторі Гази, омбудсмен зазначив, що є і підтвердив, що зі зв'язком справді є проблеми – він постійно зникає, переривається.
За його словами, решта українців знають про те, що як тільки з'явиться інформація про відкриття цього пункту перетину, то терміново потрібно знаходити можливість фізично туди доїхати, дійти тощо.
Також Лубінець додав, що єгипетська влада запевнила, що евакуація громадян України буде в них у пріоритеті.
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