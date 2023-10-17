Із Ізраїлю вилетів третій евакуаційний рейс з українцями

12:08 17 жовтня Київ, Україна

Вночі 16 жовтня з Тель-Авіва (Ізраїль) до Бухаресту (Румунія) вилетів третій евакуаційний рейс із 74 громадянами України, більшість - жінки та діти.
 
Про це повідомили у Посольстві України в Ізраїлі.
 
У посольстві наголосили, що надали українцям необхідне сприяння та консульську допомогу.

Водночас, за словами українського омбудсмена Дмитра Лубінця, наразі зростає кількість українців, які планують евакуюватися із Сектору Гази.
“Про списки – вони зростають, зростає кількість громадян України, які просять допомогу для евакуації із Сектору Гази. Також у списку почали з'являтися чоловіки, також громадяни України, які звертаються за допомогою”, – сказав Лубінець.
Відповідаючи на запитання, чи є зв'язок із українцями в Секторі Гази, омбудсмен зазначив, що є і підтвердив, що зі зв'язком справді є проблеми – він постійно зникає, переривається.
"Але більше половини всіх українців, які попросили про евакуацію, знають про те, що відбуватиметься евакуація саме через цей пункт перетину Рафах, і більше половини вже (перебувають – ред.) в безпосередній близькості до цього пункту перетину. Насамперед це – ті громадяни, які мають зруйноване житло і вони іноді пішки, з дітьми просто наближаються до цього пункту перетину”, – зазначив чиновник.
За його словами, решта українців знають про те, що як тільки з'явиться інформація про відкриття цього пункту перетину, то терміново потрібно знаходити можливість фізично туди доїхати, дійти тощо.

Також Лубінець додав, що єгипетська влада запевнила, що евакуація громадян України буде в них у пріоритеті.