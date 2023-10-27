З Ізраїлю виїхали понад 3 тисячі українців, з них 520 залишили країну евакуаційними рейсами

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук поінформував, що наразі Ізраїль залишили 3,5 тисячі українців, близько 520 з яких вилетіли з країни евакуаційними рейсами, які допомогло організувати диппредставництво нашої держави.
Про це Євген Корнійчук сказав на брифінгу.
Дипломат наголосив, що ситуація в Ізраїлі залишається стабільно складною, і українське представництво працює у штатному режимі, досліджує ситуацію у Секторі Гази.
Крім того, Євген Корнійчук розповів, що кілька сімей отримують від посольства допомогу. За його словами, українська сторона звернулася до благодійників і, таким чином, допомагає співгромадянам вилетіти в сусідні з Україною держави. Також посольство допомагає вивезти до Європи громадян із фізичними вадами.
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