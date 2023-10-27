З Ізраїлю виїхали понад 3 тисячі українців, з них 520 залишили країну евакуаційними рейсами

"Ті громадяни, які звернулися до посольства з проханням про евакуацію, фактично всі поїхали або за допомогою посольства, або самотужки", - пояснив Корнійчук, і додав, що дипломати надалі намагаються допомогти найбільш вразливим верствам населення і тим громадянам, які несподівано опинилися без грошей, чиї рейси скасували