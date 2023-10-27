З Ізраїлю виїхали понад 3 тисячі українців, з них 520 залишили країну евакуаційними рейсами

20:12 24 жовтня Київ, Україна

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук поінформував, що наразі Ізраїль залишили 3,5 тисячі українців, близько 520 з яких вилетіли з країни евакуаційними рейсами, які допомогло організувати диппредставництво нашої держави.
 
Про це Євген Корнійчук сказав на брифінгу.
"За даними МВС, Ізраїль залишило з початку масштабного терористичного акту 3,5 тисячі громадян України - це ті люди, які мають виключно українські паспорти, без подвійного громадянства. Із них близько 520 скористалися допомогою посольства та вилетіли евакуаційними рейсами", - сказав Корнійчук.
Дипломат наголосив, що ситуація в Ізраїлі залишається стабільно складною, і українське представництво працює у штатному режимі, досліджує ситуацію у Секторі Гази.
"Ті громадяни, які звернулися до посольства з проханням про евакуацію, фактично всі поїхали або за допомогою посольства, або самотужки", - пояснив Корнійчук, і додав, що дипломати надалі намагаються допомогти найбільш вразливим верствам населення і тим громадянам, які несподівано опинилися без грошей, чиї рейси скасували
Крім того, Євген Корнійчук розповів, що кілька сімей отримують від посольства допомогу. За його словами, українська сторона звернулася до благодійників і, таким чином, допомагає співгромадянам вилетіти в сусідні з Україною держави. Також посольство допомагає вивезти до Європи громадян із фізичними вадами.