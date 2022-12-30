З Херсона вдалося евакуювати понад півтисячі людей із маломобільних груп

14:57 30 грудня Київ, Україна





Серед евакуйованих три сотні пацієнтів Херсонського психоневрологічного будинку-інтернату, розповіли у Кабміні.



Лише 29 грудня вдалося вивезти у безпечніші місця 35 херсонців, які отримували послуги у терцентрах районних рад, серед яких 19 маломобільних.



Ще під час російської окупації чиновники Херсонської області говорили, що із 300 тисяч, які проживали в самому обласному центрі, після приходу росіян залишилося близько 180 тисяч.. Загалом із регіону ще влітку виїхали близько половини мешканців.



Безоплатну евакуацію з Херсона проводять спеціально обладнаними вагонами поїзда, до яких бажаючих можуть доставити з дому.



Маломобільні жителі можуть повідомити про бажання евакуюватись: З моменту звільнення Херсона з деокупованих територій регіону вдалося евакуювати понад 500 людей похилого віку та маломобільних.Серед евакуйованих три сотні пацієнтів Херсонського психоневрологічного будинку-інтернату, розповіли у Кабміні.Лише 29 грудня вдалося вивезти у безпечніші місця 35 херсонців, які отримували послуги у терцентрах районних рад, серед яких 19 маломобільних.Ще під час російської окупації чиновники Херсонської області говорили, що із 300 тисяч, які проживали в самому обласному центрі, після приходу росіян залишилося близько 180 тисяч.. Загалом із регіону ще влітку виїхали близько половини мешканців.Безоплатну евакуацію з Херсона проводять спеціально обладнаними вагонами поїзда, до яких бажаючих можуть доставити з дому.Маломобільні жителі можуть повідомити про бажання евакуюватись:

за телефонами 0 800 330 951 та (091) 481-78-45,

у чат-бот волонтерської організації Helping to Leave;

за номером волонтерської організації Help People (093) 696-97-88;

за телефоном 15-48 або написати в месенджери на номер (096) 078-84-33.

Нагадаємо, що з моменту деокупації Херсон постійно перебуває під вогнем росіян.