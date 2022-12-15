З Херсона евакуювалися вже 11 тисяч жителів

15:16 15 грудня Київ, Україна

Віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла, що від початку добровільної евакуації з Херсона виїхало 11 000 мешканців.

Ще під час окупації чиновники Херсонської області говорили, що із 300 тисяч, які проживали у самому обласному центрі, після приходу росіян залишилося близько 180 тисяч. Загалом із регіону ще влітку виїхали близько половини мешканців.



З 11 тисяч евакуйованих, про яких розповіла Верещук, щонайменше чотири тисячі залишили регіон самостійно, а сім тисяч скористалися безплатною державною евакуацією.

“На жаль, повністю налагодити нормальне життя обласного центру заважають постійні обстріли. Тому хочу звернутися до людей на тимчасово окупованих територіях. Вдумайтеся: ще нещодавно ворог називав Херсон своїм, проводив псевдореферендуми, наводив надхмарну «статистику» псевдоголосування, обіцяв, що росія тут назавжди. А тепер подивіться, що росія сьогодні робить із Херсоном. Тому якщо є можливість, будь ласка, зробіть усе, щоби евакуюватися”, – каже чиновниця.

Верещук нагадала, що евакуацію проводять не лише на Херсонщині.