З Херсона евакуювалися вже 11 тисяч жителів

Віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла, що від початку добровільної евакуації з Херсона виїхало 11 000 мешканців.
Ще під час окупації чиновники Херсонської області говорили, що із 300 тисяч, які проживали у самому обласному центрі, після приходу росіян залишилося близько 180 тисяч. Загалом із регіону ще влітку виїхали близько половини мешканців.
З 11 тисяч евакуйованих, про яких розповіла Верещук, щонайменше чотири тисячі залишили регіон самостійно, а сім тисяч скористалися безплатною державною евакуацією.
З 11 тисяч евакуйованих, про яких розповіла Верещук, щонайменше чотири тисячі залишили регіон самостійно, а сім тисяч скористалися безплатною державною евакуацією.
Верещук нагадала, що евакуацію проводять не лише на Херсонщині.
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