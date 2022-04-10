З Харкова до Генічеська призначений додатковий поїзд Інтерсіті

20:36 13 липня Київ, Україна

З огляду на велику популярність маршрутів до моря, Укрзалізниця запустила додатковий поїзд Інтерсіті сполученням Харків - Генічеськ.

Поїзд Інтерсіті №729/730 курсуватиме щодня з 17 липня, повідомляє пресслужба УЗ.

Поїзд відправлятиметься з Харкова о 6:29 і прибуватиме до моря о 13:26. Назад, з Генічеська, він відправлятиметься о 14:04 і прибуватиме до Харкова о 21:34. Поїзд зупинятиметься на станціях Лозова, Павлоград, Синельникове, Запоріжжя, Мелітополь та Новоолексіївка.



Раніше Укрзалізниця призначила додатковий літній поїзд до Бердянська сполученням Кременчук, Полтава, Харків - Бердянськ і збільшила періодичність курсування поїзда Житомир - Одеса.