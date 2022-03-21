З Греції не можуть вилетіти понад 500 українців

18:00 24 червня Київ, Україна

Українське посольство в Греції докладає максимум зусиль для якнайшвидшого вильоту на батьківщину громадян України, які з незалежних від них обставин, не можуть покинути територію Греції.

Про це повідомляє МЗС України.

Проблеми з вильотом туристів сталися з причин тимчасового припинення діяльності туристичної компанії Mouzenidis Travel.



Відзначається, що посольство України в Афінах і консульство в Салоніках разом з Держагентством розвитку туризму та українськими туроператорами працюють над вирішенням проблем з поселенням в готелях і поверненням громадян на батьківщину.



Як уточнили в МЗС, 25-26 червня мають відбутися авіарейси Салоніки-Київ, Салоніки-Львів і Іракліон-Київ, якими туристи зможуть повернутися в Україну.