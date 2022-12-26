Із частин зруйнованої «Мрії» збудують новий літак

18:17 26 грудня Київ, Україна

З частин зруйнованого літака "Мрія" планують створити новий, для цього демонтують три двигуни, хвостову частину та деякі елементи шасі.

Про це повідомив начальник аеродромно-диспетчерського центру Володимир Смусь.



За його словами, росіяни розташували свою техніку біля літака, бо хотіли врятувати її від ураження. Але їхня техніка спалахнула, і вогонь перекинувся на «Мрію».

"Руйнування Ан-225 колосальні: повністю знищено кабіну екіпажу, вигорів центроплан, пошкоджено основні стійкі шасі. Наразі працівники визначають технічний стан деталей та демонтують уцілілі частини. Отже, на другий Ан-225 піде: три двигуни, хвостова частина та деякі шасі", - сказав Смусь.

Новий літак поки не будують, але тривають переговори з постачальниками, які можуть надати обладнання, а також іноземними партнерами. За попередніми підрахунками, для цього потрібно 500 мільйонів євро. Однак про конкретну суму поки що говорити зарано.

Аеропорт у Гостомелі став однією з перших цілей росіян під час повномасштабного вторгнення у 2022 році. Там на момент вторгнення перебував на ремонті флагман української авіації АН-225 «Мрія». Його знищили під час штурму аеропорту.