Із частин зруйнованої «Мрії» збудують новий літак

З частин зруйнованого літака "Мрія" планують створити новий, для цього демонтують три двигуни, хвостову частину та деякі елементи шасі.
Про це повідомив начальник аеродромно-диспетчерського центру Володимир Смусь.
За його словами, росіяни розташували свою техніку біля літака, бо хотіли врятувати її від ураження. Але їхня техніка спалахнула, і вогонь перекинувся на «Мрію».
За його словами, росіяни розташували свою техніку біля літака, бо хотіли врятувати її від ураження. Але їхня техніка спалахнула, і вогонь перекинувся на «Мрію».
Новий літак поки не будують, але тривають переговори з постачальниками, які можуть надати обладнання, а також іноземними партнерами.
За попередніми підрахунками, для цього потрібно 500 мільйонів євро. Однак про конкретну суму поки що говорити зарано.
Аеропорт у Гостомелі став однією з перших цілей росіян під час повномасштабного вторгнення у 2022 році. Там на момент вторгнення перебував на ремонті флагман української авіації АН-225 «Мрія». Його знищили під час штурму аеропорту.
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