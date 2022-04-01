Із 5 населених пунктів Луганщини сьогодні працюватимуть зелені коридори. Список

13:42 01 квітня Київ, Україна

Сьогодні, 1 квітня, на Луганщині заплановано відкриття п'яти «гуманітарних коридорів». Евакуацію організують із шести міст та сіл.

Про це повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.



«Однак ми все ще очікуємо на «режим тиші». Росіяни поки його не дотримуються. Обстріли з їхнього боку продовжуються. Ми намагаємося врятувати від небезпеки всіх, хто вирішив та готовий виїхати у безпечні регіони України. Жителям Попасної, Гірського, Нижнього, Рубіжного, я вважаю, слід приймати рішення якнайшвидше. Ситуація дуже загострена. Добиратися до віддалених населених пунктів автобусам та автомобілям із продуктами харчування стає дедалі небезпечніше. З Сєверодонецька та Лисичанська охочих убезпечити себе щодня дуже багато. Навіть ті, хто ще тиждень тому сумнівався, поспілкувалися зі знайомими, що вже виїхали, і теж вирішили приєднатися до них», – підкреслив Гайдай.



Маршрути для евакуації:



Бахмут-Лисичанськ-Сєверодонецьк – Рубіжне;

Бахмут-Лисичанськ-Гірське-Нижнє;

Бахмут-Лисичанськ-Сєверодонецьк;

Бахмут-Попасна;

Бахмут-Лисичанськ.