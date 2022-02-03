Із 500 відомих світові сортів черешні - 100 вивели в Україні

Із понад 500 сортів черешні, створених у світі за останні 30 років, 100 винайшли українські селекціонери.
Про це, з посиланням на дослідження сербських учених Драгана Мілатовича та Драгана Ніколича, розповіла доктор сільськогосподарських наук Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України Олена Кіщак.
За словами доктора наук, черешня є традиційною для України культурою. Проте деякі вітчизняні фермери мають угоди з іноземними селекціонерами та «проштовхують» на наш ринок матеріал, який абсолютно не підходить для ґрунтово-кліматичних умов України. В результаті, заплативши суттєві гроші, фермери ризикують не отримати очікувану врожайність та зіткнутися із розчаруванням від незадовільного результату.
У той самий час вітчизняні вчені працюють над тим, щоб забезпечити населення якісною черешнею за доступною ціною та виводять такі сорти ягоди, які найбільш підходять саме для наших кліматичних умов.
«Частина фермерів запевняють, що черешня – це ексклюзив і її потрібно продавати дорожче. Але це є нонсенс. Черешня – це така ягода, яка має бути доступна і українці мають їсти її удосталь. Поки іноземці роблять технології дорожчими, вітчизняні фахівці прагнуть зробити цю високовітамінну дієтичну продукцію дешевою для громадян», – резюмувала Олена Кіщак.
За словами Олени Кіщак, такі сорти черешні, як Крупноплідна, Талісман, Темпоріон, Електра, Анонс, Аннушка, Василіса Прекрасна, Любава, Легенда Млієва та інші є безцінним національним надбанням, що дає можливість підбирати адаптований сортовий склад насаджень для різних ґрунтів України, нівелювати виклики, пов'язані зі зміною клімату та змінним попитом на світовому ринку.
За словами доктора наук, черешня є традиційною для України культурою. Проте деякі вітчизняні фермери мають угоди з іноземними селекціонерами та «проштовхують» на наш ринок матеріал, який абсолютно не підходить для ґрунтово-кліматичних умов України. В результаті, заплативши суттєві гроші, фермери ризикують не отримати очікувану врожайність та зіткнутися із розчаруванням від незадовільного результату.
У той самий час вітчизняні вчені працюють над тим, щоб забезпечити населення якісною черешнею за доступною ціною та виводять такі сорти ягоди, які найбільш підходять саме для наших кліматичних умов.
«Частина фермерів запевняють, що черешня – це ексклюзив і її потрібно продавати дорожче. Але це є нонсенс. Черешня – це така ягода, яка має бути доступна і українці мають їсти її удосталь. Поки іноземці роблять технології дорожчими, вітчизняні фахівці прагнуть зробити цю високовітамінну дієтичну продукцію дешевою для громадян», – резюмувала Олена Кіщак.
За словами Олени Кіщак, такі сорти черешні, як Крупноплідна, Талісман, Темпоріон, Електра, Анонс, Аннушка, Василіса Прекрасна, Любава, Легенда Млієва та інші є безцінним національним надбанням, що дає можливість підбирати адаптований сортовий склад насаджень для різних ґрунтів України, нівелювати виклики, пов'язані зі зміною клімату та змінним попитом на світовому ринку.
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